Часть команды с загоревшегося танкера в Черном море вернулась на судно для оценки ситуации
Часть экипажа иностранного танкера Almuntazah, на котором произошел пожар около порта «Тамань», вернулась, чтобы оценить ситуацию на судне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Отмечается, что часть экипажа высадилась на танкер с целью разведки и организации тушения. Также на месте происшествия находятся два аварийно-спасательных судна ФГБУ «Морспасслужба».
Известно, что видимого пожара на судне не наблюдают, навигационные огни и палубное освещение работают штатно. Однако, дым поднимается из вентиляционных отверстий машинного отделения.
Ранее 23 января представитель западного управления на транспорте СКР Елена Марковская рассказала, что на танкере Almuntazah под флагом Коморских островов в Черном море у побережья Краснодарского края произошел пожар. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время возгорание локализовано, экипаж судна был снят с борта, дополнила Марковская.
По данным пресс-службы Росморречфлота, на борту танкера находится 700 т мазута. Видимого загрязнения акватории не зафиксировано.
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