СМИ: взрыв прогремел на танкере близ сирийского порта Латакия
10 августа 202115:36
Близ сирийского порта Латакия на танкере прогремел взрыв, сообщает агентство SANA.
По данным местных пожарных, инцидент произошёл на борту торгового судна во время технического обслуживания. Отмечается, что корабль был пустым, при тушении пожара ранения получили два человека.
Ранеев Идлибской зоне деэскалации пятеро сирийских военнослужащих были ранены при атаке боевиков при помощи ударного беспилотника, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru