СМИ: взрыв прогремел на танкере близ сирийского порта Латакия

Близ сирийского порта Латакия на танкере прогремел взрыв, сообщает агентство SANA.

По данным местных пожарных, инцидент произошёл на борту торгового судна во время технического обслуживания. Отмечается, что корабль был пустым, при тушении пожара ранения получили два человека.

Ранеев Идлибской зоне деэскалации пятеро сирийских военнослужащих были ранены при атаке боевиков при помощи ударного беспилотника, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: 7al.net/
ТЕГИ:ПроисшествиеСирияВзрыв
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры