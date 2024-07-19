Алушта полностью обесточена из-за аварии на двух трансформаторных подстанциях
Обесточивание Алушты в пятницу вечером произошло из-за аварии на двух трансформаторных подстанциях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, в результате без электричества остались около 49 тыс. жителей города. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.
Аксенов добавил, что в течение часа руководство «Крымэнерго» предоставит официальное обновление о процессе восстановления электроснабжения. Ремонтные бригады уже сформированы и имеют всю необходимую техническую поддержку.
Глава администрации города Галина Огнева ранее сообщила, что город-курорт на южном берегу Крыма остался без электроэнергии из-за аварии, передает «Радиоточка НСН».
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