Алушта полностью обесточена из-за аварии на двух трансформаторных подстанциях

Обесточивание Алушты в пятницу вечером произошло из-за аварии на двух трансформаторных подстанциях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, в результате без электричества остались около 49 тыс. жителей города. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.