Чайка назвал число уголовных дел по космодрому Восточный

С начала строительства космодрома Восточный было возбуждено 163 уголовных дела. Как пишет «Коммерсант», об этом заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка. Он уточнил, что 93 из них расследовал Следственный комитет и его военные следственные подразделения, 68 — МВД, а еще два— ФСБ, подчёркивают «Известия».

В суды были переданы обвинительные заключения по 109 делам в отношении 145 человек, ущерб от их преступлений превышает 20,9 млрд рублей. К настоящему моменту принято 90 судебных решений «в отношении более сотни лиц».

В отношении 145 человек прокуроры утвердили для передачи в суд обвинительные заключения по 109 делам. Ущерб от совершенных по ним преступлениям составил почти 21 миллиард рублей, отмечает телеканал 360.