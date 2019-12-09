Чайка назвал число уголовных дел по космодрому Восточный
С начала строительства космодрома Восточный было возбуждено 163 уголовных дела. Как пишет «Коммерсант», об этом заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка. Он уточнил, что 93 из них расследовал Следственный комитет и его военные следственные подразделения, 68 — МВД, а еще два— ФСБ, подчёркивают «Известия».
В суды были переданы обвинительные заключения по 109 делам в отношении 145 человек, ущерб от их преступлений превышает 20,9 млрд рублей. К настоящему моменту принято 90 судебных решений «в отношении более сотни лиц».
В отношении 145 человек прокуроры утвердили для передачи в суд обвинительные заключения по 109 делам. Ущерб от совершенных по ним преступлениям составил почти 21 миллиард рублей, отмечает телеканал 360.
В конце ноября НСН писала, что Следственный комитет России по Амурской области возбудил новые уголовные дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный». Махинации оцениваются в более чем 250 млн. рублей. Как уточняет «КоммерсантЪ», коррупционные нарушения были выявлены при строительстве стартовой площадки для ракеты-носителя «Ангара».
Эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал в беседе с НСН высказал мнение, что сжатые сроки и грандиозный объем работ, которые заложены в проект «Восточного», изначально способствовали расцвету коррупции на объекте.
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