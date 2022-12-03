Бывшую главу департамента имущества Приморья взяли под арест
По решению суда, бывшую главу департамента земельных и имущественных отношений Приморья Наталью Соколову и сотрудника управления муниципальной собственности Владивостока Армена Карапетяна арестовали. Мера наказания назначена подозреваемым в превышении полномочий, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону 3 декабря, в субботу.
«Сегодня по ходатайству следователя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю суд избрал в отношении бывшего директора департамента земельных и имущественных отношений Натальи Соколовой меру пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что Армена Карапетяна отправили под домашний арест.
Следователи считают, что подозреваемые с ноября 2015-го по сентябрь 2016 года без проведения торгов за взятку передали в собственность членам гаражно-строительного кооператива землю площадью 11 410 кв. м. Бюджет Приморского края потерял 57,8 млн рублей. Ранее произошел аналогичный эпизод с ущербом бюджету Приморья более 20,1 млн рублей.
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