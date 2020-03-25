Бывший замглавы Росрыболовства объявлен в международный розыск
25 марта 202021:40
Бывший заместитель главы Росрыболовства Александр Тугушев, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, объявлен в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, Тугушев в среду был заочно арестован судом. Полиция объявила Тугушева в международный розыск в связи с тем, что он покинул территорию России.
Дело о мошенничестве находится на рассмотрении в Октябрьском суде Мурманска. Другие подробности дела не приводятся.
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