Бывший замглавы Росрыболовства объявлен в международный розыск

Бывший заместитель главы Росрыболовства Александр Тугушев, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, объявлен в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, Тугушев в среду был заочно арестован судом. Полиция объявила Тугушева в международный розыск в связи с тем, что он покинул территорию России.

Дело о мошенничестве находится на рассмотрении в Октябрьском суде Мурманска. Другие подробности дела не приводятся.



