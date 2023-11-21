Бывший глава УСБ СК РФ Михаил Максименко был найден мертвым в колонии

В правоохранительных органах уточнили, что бывший силовик, приговорённый к 13 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий и взятки, был найден мёртвым в комнате для хранения вещей.

Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее бывший топ-менеджер Внешэкономбанк Александр Колпаков был найден мёртвым в Москве в своей квартире на улице Машкова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

