Бывший глава УСБ СК РФ Михаил Максименко был найден мертвым в колонии

Экс-глава управления собственной безопасности (УСБ) СК РФ Михаил Максименко, отбывающий наказание за коррупцию, умер в колонии, сообщает ТАСС.

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В правоохранительных органах уточнили, что бывший силовик, приговорённый к 13 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий и взятки, был найден мёртвым в комнате для хранения вещей.

Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее бывший топ-менеджер Внешэкономбанк Александр Колпаков был найден мёртвым в Москве в своей квартире на улице Машкова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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