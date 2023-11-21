Бывший глава УСБ СК РФ Михаил Максименко был найден мертвым в колонии
21 ноября 202314:24
Экс-глава управления собственной безопасности (УСБ) СК РФ Михаил Максименко, отбывающий наказание за коррупцию, умер в колонии, сообщает ТАСС.
В правоохранительных органах уточнили, что бывший силовик, приговорённый к 13 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий и взятки, был найден мёртвым в комнате для хранения вещей.
Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее бывший топ-менеджер Внешэкономбанк Александр Колпаков был найден мёртвым в Москве в своей квартире на улице Машкова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru