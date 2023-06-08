«Почему не уничтожили?»: Степанков возмутился слишком долгим хранением метила на складах МВД

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев уволил замначальника ГУ МВД по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова. В рамках расследования дела об отравлении напитком с метанолом «Мистер Сидр» выяснилось, что спиртосодержащая жидкость была украдена со складов МВД, где хранилась с 2012 года. За совершение хищений сотрудники полиции задержали двоих жителей Самары, а также сержант полиции, который охранял склад и оказал содействие злоумышленникам. Степанков предположил, зачем указанная жидкость хранилась на складах более десяти лет.

«Следует уточнить, были ли проведены какие-то экспертные исследования этой жидкости и знали ли в полиции о том, что это ядовитое вещество. Вне зависимости от судьбы самой проверки эту жидкость нужно было уничтожать и утилизировать, оставив лишь минимальные образцы для завершения проверки. Если было возбуждено уголовное дело и эта жидкость использовалась как вещдок, то ее судьбу должен был решать суд при вынесении приговора. Если же она была изъята и хранилась, налицо неудовлетворительная работа службы, которая занималась этой проверкой. Выводы, которые сделало руководство, несомненно, требуют как минимум дисциплинарного воздействия. Полагаю, Колокольцев сделал первый шаг, а дальнейшее расследование, скорее всего, даст ответы на остальные вопросы», — сказал Степанков.

Он также посетовал на существование проблемы конфискованных при хранении дела вещей в России.

«На складах хранятся взрывоопасные вещи и прочие. Возникает вопрос и к организации самой работы. Есть проблема хранения, обоснованности изъятия, особенно при проведении проверок. Не каждая проверка заканчивается уголовным делом. Если проверка показала, что вопросов нет, необходимо возвращать вещи, документы, магнитные носители, но возвращаются они владельцам далеко не всегда», — отметил Степанков.

В заключение бывший генеральный прокурор объяснил, почему уволили именно Сафронова.

«Все зависит от распределения обязанностей: кто из начальников отвечал за службу экономической безопасности, за охрану вещдоков. За сохранность отвечает замначальника по тылу, а зачем эта жидкость оставалась на складе, какие на то были основания, — это отдельный вопрос, который надо выяснять», — подытожил он.

Ранее гендиректор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский заявил, что отравление россиян «Мистером Сидром» стало самым массовым за 20 лет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

