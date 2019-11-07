Бывший чиновник российского Минкульта задержан в Австрии

Бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры России Борис Мазо задержан в Австрии по запросу Испании. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о его выдаче испанской стороне, - сообщили ТАСС в прокуратуре Вены. Там уточнили, что задержание произведено на основании европейского ордера на арест, выданного судом испанской Марбельи. Стало также известно, что в Испании арестованы бывшая супруга и сын Бориса Мазо - оба граждане России. Некоторые детали дела, открытого против бывшего российского чиновника на Пиренеях, приводит РБК. По его сведениям, служба по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями испанской полиции подозревает Бориса Мазо в отмывании денег при покупке роскошной недвижимости в Марбелье за четыре миллиона евро. «Это были деньги, предположительно полученные от налоговых и коррупционных преступлений в Российской Федерации», - говорится в сообщении на сайте испанской полиции. В марте то же агентство сообщало, что спецслужбы России получили от финансовых разведок Австрии и Испании данные о счетах и недвижимости Мазо общей стоимостью 14 млн евро.



В России Борис Мазо является фигурантом уголовного дела, в рамках которого бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве. Уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ России по факту хищения не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа. Пирумов, Мазо и Колесников, как считает следствие, «организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. При этом большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации», - рассказывала представитель СКР Светлана Петренко.

Для тандема Пирумов – Мазо это уже второе дело. Предыдущее получило название «дело реставраторов» и было связано, как было сказано в приговоре, с «систематическим хищением денег, выделенных на реставрацию памятников культуры». Были, в частности, похищены деньги, выделенные на восстановление Псковского драмтеатра, усадьбы фабрикантов Асеевых в Тамбовской области, крепости Фридриха Великого в Калининграде, Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в Москве, Музея космонавтики в Калуге. По этому делу Пирумов был приговорен к 1,5 года колонии и штрафу в размере 300 тысяч рублей, но поскольку он уже отбыл этот срок во время ареста, его освободили в зале суда. Также как и Мазо, который получил тогда те же полтора года заключения со штрафом 250 тысяч. После приговора Мазо покинул Россию.

