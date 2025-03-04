Бывшие должностные лица парка «Патриот» получили 9 лет за взятки
Бывших должностных лиц парка «Патриот» приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере при выполнении государственных контрактов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Кроме того, осужденных начальника отдела закупок Ивана Трифоногло и главного бухгалтера Андрея Пучкова обязали выплатить в качестве штрафа 27 млн рублей. Также им запрещено в течение десяти лет заниматься определенной деятельностью.
Судом установлено, что Минобороны заключило свыше десяти многомиллионных контрактов с индивидуальным предпринимателем Куваевым на обслуживание сооружений и зданий «Патриота». Контроль над исполнением договоров поручили Трифоногло и Пучкову. От сотрудников ИП они получили за общее покровительство свыше 27,5 млн рублей в период с 2021 по 2024 годы.
Военные следователи наложили арест на имущество осужденных для обеспечения приговора в части имущественных взысканий, а также гражданского иска и взыскания штрафа.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в получению взятки чиновника правительства Рязанской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru