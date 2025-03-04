Бывшие должностные лица парка «Патриот» получили 9 лет за взятки

Кроме того, осужденных начальника отдела закупок Ивана Трифоногло и главного бухгалтера Андрея Пучкова обязали выплатить в качестве штрафа 27 млн рублей. Также им запрещено в течение десяти лет заниматься определенной деятельностью.

Судом установлено, что Минобороны заключило свыше десяти многомиллионных контрактов с индивидуальным предпринимателем Куваевым на обслуживание сооружений и зданий «Патриота». Контроль над исполнением договоров поручили Трифоногло и Пучкову. От сотрудников ИП они получили за общее покровительство свыше 27,5 млн рублей в период с 2021 по 2024 годы.

Военные следователи наложили арест на имущество осужденных для обеспечения приговора в части имущественных взысканий, а также гражданского иска и взыскания штрафа.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в получению взятки чиновника правительства Рязанской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

