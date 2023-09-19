Бывшего зампреда ЦБ Корищенко приговорили к семи годам за хищения

Таганский суд Москвы признал бывшего заместителя председателя Центробанка РФ Константина Корищенко виновным в хищении активов Инвестбанка на 1,4 млрд рублей, сообщает РИА Новости.

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По версии следствия, преступление было совершено в 2013 году с помощью подконтрольных юрлиц, фигуранты были задержаны в 2021 году.

По решению суда Корищенко, а также второй фигурант Максим Пальчун, получили по семь лет лишения свободы в колонии общего режима. Также был удовлетворён иск Агентства по страхованию вкладов, с осуждённых будут взысканы более 549 млн рублей.

Ранее Хамовнический суд Москвы признал гражданина Израиля Реваза Шмерца виновным в участии в преступном сообществе и хищение активов Минобороны РФ, мужчину приговорили к четырём годам и шесть месяцам колонии общего режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ХищенияУголовное НаказаниеСудЦентробанк

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