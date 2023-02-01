Бывшего вице-президента РЖД Акулова арестовали по делу о мошенничестве

В сообщении говорится, что суд удовлетворил ходатайство следствия, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Ранее в Санкт-Петербурге был задержан замдиректора по экономике и финансам НИИ вакцин и сывороток, которого подозревают в получении взятки размером не менее 30 млн рублей за организацию победы коммерческой структуры в заключении госконтракта на сумму более 150 млн рублей, сообщают «Невские новости».