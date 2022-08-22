Бывшего топ-менеджера Центробанка заочно арестовали и объявили в розыск за растрату

Бывший топ-менеджер Банка России Дмитрий Рубинов объявлен в международный розыск по делу о крупной растрате. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, экс-сотрудник ЦБ заочно арестован, пишет Ura.ru.

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«Постановлением Басманного районного суда Москвы Рубинову Д., объявленному в международный розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его фактического задержания или экстрадиции на территорию РФ - с момента передачи его правоохранительным органам РФ», — сообщили агентству в суде.

Подробности дела в отношении экс-банкира не приводятся.

Ранее по обвинению в растрате был арестован бывший вице-губернатор Томской области Юрий Гурдин, напоминает RT. По данным правоохранителей, экс-чиновник организовал растрату не менее 70 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Образование»; Гурдина арестовали в июле.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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