Бывшего топ-менеджера Центробанка заочно арестовали и объявили в розыск за растрату
Бывший топ-менеджер Банка России Дмитрий Рубинов объявлен в международный розыск по делу о крупной растрате. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, экс-сотрудник ЦБ заочно арестован, пишет Ura.ru.
«Постановлением Басманного районного суда Москвы Рубинову Д., объявленному в международный розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его фактического задержания или экстрадиции на территорию РФ - с момента передачи его правоохранительным органам РФ», — сообщили агентству в суде.
Подробности дела в отношении экс-банкира не приводятся.
Ранее по обвинению в растрате был арестован бывший вице-губернатор Томской области Юрий Гурдин, напоминает RT. По данным правоохранителей, экс-чиновник организовал растрату не менее 70 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Образование»; Гурдина арестовали в июле.
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