Бывшего топ-менеджера Центробанка заочно арестовали и объявили в розыск за растрату

«Постановлением Басманного районного суда Москвы Рубинову Д., объявленному в международный розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его фактического задержания или экстрадиции на территорию РФ - с момента передачи его правоохранительным органам РФ», — сообщили агентству в суде.

Подробности дела в отношении экс-банкира не приводятся.

Ранее по обвинению в растрате был арестован бывший вице-губернатор Томской области Юрий Гурдин, напоминает RT. По данным правоохранителей, экс-чиновник организовал растрату не менее 70 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Образование»; Гурдина арестовали в июле.

