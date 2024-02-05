Бывшего посла Украины в Казахстане внесли в список экстремистов
5 февраля 202417:31
Экс-посла Украины в Казахстане Петра Рублевского внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
Врублевский призывал убивать русских на видео, опубликованном в социальных сетях два года назад. Позже он получил нежелательный статус в Казахстане, а Украина отозвала дипломата.
19 октября 2022 года Зеленский уволил Ррублевского с должности посла Украины в Казахстане.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru