Бывшего посла Украины в Казахстане внесли в список экстремистов

Врублевский призывал убивать русских на видео, опубликованном в социальных сетях два года назад. Позже он получил нежелательный статус в Казахстане, а Украина отозвала дипломата.

19 октября 2022 года Зеленский уволил Ррублевского с должности посла Украины в Казахстане.

