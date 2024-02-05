Бывшего посла Украины в Казахстане внесли в список экстремистов

Экс-посла Украины в Казахстане Петра Рублевского внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Росфинмониторинг расширил список экстремистов и террористов

Врублевский призывал убивать русских на видео, опубликованном в социальных сетях два года назад. Позже он получил нежелательный статус в Казахстане, а Украина отозвала дипломата.

19 октября 2022 года Зеленский уволил Ррублевского с должности посла Украины в Казахстане.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ТеррористыЭкстремисты

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