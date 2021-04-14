Бывшего помощника полпреда президента России посадили на 12 лет за госизмену

Мосгорсуд назначил 12,5 года колонии строгого режима бывшему помощнику полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву, за госизмену, сообщает ТАСС.

Дело слушалось в закрытом режиме из-за секретности данных.

Его также лишили классного чина «действительный государственный советник РФ 3-го класса».

Сам Воробьев вину не признал.

Как сообщалось во вторник, Лефортовский суд Москвы арестовал 70-летнего профессора Валерия Голубкина на два месяца по подозрению в госизмене. Сам профессор вины не признает, у него есть проблемы со здоровьем. Ему может грозить до 20 лет колонии.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:ГосизменаМосгорсудСуды
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