Бывшего мужа Седоковой похоронят в Латвии
Похороны бывшего мужа певицы Анны Седоковой, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, пройдут в Риге. Об этом на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России корпорации Meta) заявила сестра спортсмена Лелде Жандецка.
Родственница умершего баскетболиста поблагодарила за предложенную помощь представителей Седоковой. Семья Тиммы открыла сбор средств на транспортировку тела.
Как сообщает Telegram-канал Mash, перевозка тела обойдется по меньшей мере в миллион рублей — его придется отправлять через Турцию.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что Седокова была госпитализирована по настоянию невролога после сообщения о смерти Тиммы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru