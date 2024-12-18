Бывшего мужа Седоковой похоронят в Латвии

Похороны бывшего мужа певицы Анны Седоковой, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, пройдут в Риге. Об этом на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России корпорации Meta) заявила сестра спортсмена Лелде Жандецка.

Седокову госпитализировали после смерти бывшего мужа по настоянию невролога

Родственница умершего баскетболиста поблагодарила за предложенную помощь представителей Седоковой. Семья Тиммы открыла сбор средств на транспортировку тела.

Как сообщает Telegram-канал Mash, перевозка тела обойдется по меньшей мере в миллион рублей — его придется отправлять через Турцию.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что Седокова была госпитализирована по настоянию невролога после сообщения о смерти Тиммы.

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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