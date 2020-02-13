Бык забодал до смерти мужчину на Ставрополье

В Ставропольском крае Следственный комитет начал проверку после гибели мужчины, на которого напал бык.

Инцидент произошел днем 6 февраля в животноводческом хозяйстве в городе Светлограде Петровского городского округа.

Предварительно установлено, что мужчина выгонял коров для выпаса, в этот момент из загона выбежал бык. Он напал на 53-летнего рабочего и нанес ему серьезные травмы. Пострадавший был госпитализирован в больницу Светлограда, однако ранения оказались смертельными, сообщает «Свободная пресса».

Отмечается, что следователи осмотрели место происшествия и изъял видеозапись с регистратора.

