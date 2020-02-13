Бык забодал до смерти мужчину на Ставрополье
В Ставропольском крае Следственный комитет начал проверку после гибели мужчины, на которого напал бык.
Инцидент произошел днем 6 февраля в животноводческом хозяйстве в городе Светлограде Петровского городского округа.
Предварительно установлено, что мужчина выгонял коров для выпаса, в этот момент из загона выбежал бык. Он напал на 53-летнего рабочего и нанес ему серьезные травмы. Пострадавший был госпитализирован в больницу Светлограда, однако ранения оказались смертельными, сообщает «Свободная пресса».
Отмечается, что следователи осмотрели место происшествия и изъял видеозапись с регистратора.
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