Самый гуманный суд в мире или коллапс правовой системы?

Ведущие российские объединения предпринимателей обратились к генпрокурору, главе Следственного комитета и председателю Верховного суда страны в связи с арестом топ-менеджера банка «Траст».

Главный исполнительный директор банка Михаил Хабаров был арестован в минувшую пятницу в рамках дела, возбужденного по жалобе его бывшего бизнес-партнера, крупнейшего совладельца группы компаний «Деловые линии» Александра Богатикова. Хабаров подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Авторы обращения, в числе которых главы «Опоры России», Торгово-промышленной палаты, «Деловой России» и Российского союза промышленников и предпринимателей, отмечают, что содержание Хабарова под стражей противоречит статье 108 УПК РФ, которая запрещает заключать под стражу подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательства, а следователь, обращаясь в суд, не привел ни одного обстоятельства, подтверждающего необходимость содержания Хабарова под стражей.

В письме генпрокурора просят провести «тщательную и незамедлительную проверку» законности возбуждения и объективности рассмотрения уголовного дела», главу Следственного комитета – инициировать проверку действий сотрудников ГСУ СКР по Москве по возбуждению и расследованию дела, председателя Верховного суда – проверить законность рассмотрения дела в Пресненском районном суде Москвы.



Обращает на себя внимание тот факт, что дело против Хабарова завели вскоре после того, как Лондонский международный арбитраж вынес решение о взыскании с Богатикова средств в пользу Хабарова. Главы деловых объединений видят в этом попытку давления на одну из сторон коммерческого спора при помощи уголовного преследования, которую называют «абсолютно неприемлемой». Как говорится в обращении, распространение подобной практики может вызвать «коллапс правовой системы».

А разве это уже не произошло?

Как раз на сегодня приходится 100 дней содержания под стражей советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Его, напомним, обвиняют в госизмене. Однако за это время не то, что широкая общественность не узнала, в чем именно его обвиняют, но даже, со слов его адвокатов, ни они, ни сам Сафронов, ни даже суд, избиравший меру пресечения.

Не надо быть юристом, чтобы понять, что подобный подход следствия нарушает законное право подозреваемого на защиту: а как защищаться, когда ты просто не представляешь себе суть обвинения? Суду, кстати, это обстоятельство оказалось совершенно безразлично. Как, впрочем, и высшему руководству страны: представитель Кремля Дмитрий Песков вновь обратил внимание на «специфику этого дела», которая не позволяет «предавать все детали широкой огласке», призвав доверять суду.

Признать подсудимого виновным.

Почему?

Потому что!

Нам в это предлагается верить?

