В Бийске два человека пострадали при взрыве бытового газа
Взрыв бытового газа произошел в частном доме в городе Бийске, организована проверка по факту ЧП. Об этом сообщила прокуратура Алтайского края.
По данным ведомства, при взрыве пострадали 52-летняя женщина и девятилетний ребенок.
«Обстоятельства произошедшего устанавливаются... По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям лиц в части эксплуатации и обеспечения безопасности газового оборудования, соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности», — подчеркнули в прокуратуре.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, взрыв прогремел в двухквартирном доме из-за разгерметизации газового баллона и утечки газа. По данным городской станции скорой помощи, пострадавших доставили в больницу. Ребенка госпитализировали с ожогами второй и третьей степени в тяжелом состоянии, женщину — в состоянии средней тяжести, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru