В Бийске два человека пострадали при взрыве бытового газа

Взрыв бытового газа произошел в частном доме в городе Бийске, организована проверка по факту ЧП. Об этом сообщила прокуратура Алтайского края.

По данным ведомства, при взрыве пострадали 52-летняя женщина и девятилетний ребенок.

«Обстоятельства произошедшего устанавливаются... По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям лиц в части эксплуатации и обеспечения безопасности газового оборудования, соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности», — подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, взрыв прогремел в двухквартирном доме из-за разгерметизации газового баллона и утечки газа. По данным городской станции скорой помощи, пострадавших доставили в больницу. Ребенка госпитализировали с ожогами второй и третьей степени в тяжелом состоянии, женщину — в состоянии средней тяжести, отмечает РЕН ТВ.

