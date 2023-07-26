Буцкая заявила, что снесенный памятник героям ВОВ в Текстильщиках вернут обратно
Ситуация с несогласованным сносом памятника застройщиком в Москве находится под контролем, отметила в эфире НСН Татьяна Буцкая.
Снесенный памятник работникам Московского жирового комбината, погибшим в годы Великой Отечественной войны, будет возвращен на свое место, заявила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая в разговоре с НСН.
Ранее в Текстильщиках на месте строительства ЖК «Волжский парк» рабочие снесли монумент. Вероятно, он не вписался в общую концепцию ЖК, поэтому от него решили избавиться таким варварским способом.
«Памятник вернем. Ситуацию контролируем», - сказала Буцкая "Национальной службе новостей".
В своем Telegram-канале Буцкая подчеркнула, что не допустит пренебрежительного отношения к монументам и добавила, что официальные запросы уже направлены. Она подчеркнула, что сохранение и бережное отношение к этому памятнику является важнейший задачей.
В свою очередь архитектор-градостроитель Илья Заливухин в интервью НСН рассказал, что массовая типовая застройка сегодня является проблемой для всех российских городов. При этом он напомнил, что администрация города должна обозначать ценные объекты, чтобы застройщики не могли их уничтожить.
«Это проблема массовой типовой застройки, которая сегодня делается в стране. Такая застройка идет по шаблону. Уникальные особенности многих городов стираются такой застройкой. Различные памятники, деревья, уникальные объекты в этот шаблон не вписываются. Нужно пересматривать необходимость подобной застройки. При этом город должен иметь планы развития на такие территории, не отдавать это на откуп застройщикам... Тогда ценные объекты на этой территории будут администрацией города обозначены. Застройщики, которые приходят на эту территорию, не смогут уничтожать ценные элементы», - сказал Заливухин.
Так, снос памятника работникам Московского жирового комбината возмутил жильцов Текстильщиков. По данным «360», с момента начала строительства ЖК москвичи пристально следили за тем, чтобы памятник остался целым и невредимым, сообщает «Радиоточка НСН». Однако даже это не помогло.
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