Буксир вызволил изо льдов паром с людьми в Ленинградской области

Буксир спас паром «Аркадий Филатов» с пассажирами на борту, который утром в четверг зажало льдом в 200 метрах до берега. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Паром связывает поселок Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области и Карелию.

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В результате происшествия никто не пострадал. Паром причалил к берегу в 10.00 и отправился обратно, сообщает РИА Новости.

На борту парома находились 4 автомобиля, 15 пассажиров, а также капитан-механик, моторист-матрос, кассир и сотрудник Лодейнопольского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ), сообщает РЕН ТВ. Температура воздуха на момент происшествия была – 29 градусов.

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