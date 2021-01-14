Буксир вызволил изо льдов паром с людьми в Ленинградской области

В результате происшествия никто не пострадал. Паром причалил к берегу в 10.00 и отправился обратно, сообщает РИА Новости.

На борту парома находились 4 автомобиля, 15 пассажиров, а также капитан-механик, моторист-матрос, кассир и сотрудник Лодейнопольского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ), сообщает РЕН ТВ. Температура воздуха на момент происшествия была – 29 градусов.

