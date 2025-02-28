Буйнов не отменит концерты после ДТП

Напомним, Буйнов, находясь за рулем Lexus LX 570, сбил на пешеходном переходе в Подмосковье пожилую женщину вечером 26 февраля. Пострадавшая была госпитализирована с разрывом связок.

По словам Пудовкина, певец очень эмоционально переживает случившееся из-за того, что в аварии пострадал человек, однако выступления, в частности, юбилейный концерт в Кремлевском дворце (24 марта Буйнову исполнится 75 лет), не отменит.

Ранее Буйнов пообещал оказать всю необходимую медицинскую помощь и поддержку сбитой им женщине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

