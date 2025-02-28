Буйнов не отменит концерты после ДТП
Певец, народный артист России Александр Буйнов не отменит концерты после ДТП со своим участием. Об этом в интервью изданию «Абзац» заявил директор Буйнова Сергей Пудовкин.
Напомним, Буйнов, находясь за рулем Lexus LX 570, сбил на пешеходном переходе в Подмосковье пожилую женщину вечером 26 февраля. Пострадавшая была госпитализирована с разрывом связок.
По словам Пудовкина, певец очень эмоционально переживает случившееся из-за того, что в аварии пострадал человек, однако выступления, в частности, юбилейный концерт в Кремлевском дворце (24 марта Буйнову исполнится 75 лет), не отменит.
Ранее Буйнов пообещал оказать всю необходимую медицинскую помощь и поддержку сбитой им женщине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru