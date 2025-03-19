Бухгалтера в Петербурге подозревают в подготовке убийства соседки по коммуналке

Главного бухгалтера учебного заведения в Санкт-Петербурге подозревают в попытке подготовки к убийству соседки по коммунальной квартире.

Накануне сотрудники угрозыска задержали 59-летнюю женщину. По версии следствия, она собиралась организовать заказное преступление, договорившись с мужчиной, просившим милостыню у храма, об убийстве своей соседки по коммунальной квартире, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

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Как утверждают в ведомстве, мотивом планируемого преступления в отношении соседки по коммуналке стало «неприязненное отношение ввиду постоянных конфликтов» на протяжении длительного времени.

В отношении задержанной женщины возбуждено уголовное дело по статье о попытке подготовки убийства.

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ФОТО: РИА Новости / Юлий Ахромеев
ТЕГИ:Санкт-ПетербургУбийство

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