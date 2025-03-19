Бухгалтера в Петербурге подозревают в подготовке убийства соседки по коммуналке
Главного бухгалтера учебного заведения в Санкт-Петербурге подозревают в попытке подготовки к убийству соседки по коммунальной квартире.
Накануне сотрудники угрозыска задержали 59-летнюю женщину. По версии следствия, она собиралась организовать заказное преступление, договорившись с мужчиной, просившим милостыню у храма, об убийстве своей соседки по коммунальной квартире, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как утверждают в ведомстве, мотивом планируемого преступления в отношении соседки по коммуналке стало «неприязненное отношение ввиду постоянных конфликтов» на протяжении длительного времени.
В отношении задержанной женщины возбуждено уголовное дело по статье о попытке подготовки убийства.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Колин Фаррелл сыграет главную роль в «Сержанте Роке» Луки Гуаданьино
- Роспотребнадзор зафиксировал в России первый случай «попкорновой болезни»
- Артемий Лебедев признался в неприязни к журналистам
- В Комсомольске-на-Амуре шесть пожарных получили травмы при тушении возгорания
- Минпросвещения создаст единую модель изучения русского языка за рубежом
- Россиян предупредили о схемах мошенников с самозапретом на кредиты
- Москалькова: Россия ведет переговоры с Киевом о возвращении жителей Курской области
- В Непале впервые пройдет День российского кино
- Бухгалтера в Петербурге подозревают в подготовке убийства соседки по коммуналке
- Прокуратура: Взрыв в квартире в Москве мог произойти из-за аэрозольного баллона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru