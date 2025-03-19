Бухгалтера в Петербурге подозревают в подготовке убийства соседки по коммуналке

Как утверждают в ведомстве, мотивом планируемого преступления в отношении соседки по коммуналке стало «неприязненное отношение ввиду постоянных конфликтов» на протяжении длительного времени.

В отношении задержанной женщины возбуждено уголовное дело по статье о попытке подготовки убийства.

