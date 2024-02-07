Начальника ГУР Минобороны Украины Буданова внесли в список экстремистов

Помимо прочего в перечень террористов и экстремистов также добавили командующих ВМС и ВВС Украины Алексея Неижпапа и Николая Олещука и одного из организаторов налетов дронов ВСУ на Россию Сергея Бурденюка. Российские банки замораживают средства включенных в перечень лиц и приостанавливают их обслуживание.

Ранее российские следственные органы дважды объявляли Кирилла Буданова в международный розыск. Следственный комитет РФ обвинил его в совершении 104 терактов, напоминает «Радиоточка НСН».

