Начальника ГУР Минобороны Украины Буданова внесли в список экстремистов

Начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Бывшего посла Украины в Казахстане внесли в список экстремистов

Помимо прочего в перечень террористов и экстремистов также добавили командующих ВМС и ВВС Украины Алексея Неижпапа и Николая Олещука и одного из организаторов налетов дронов ВСУ на Россию Сергея Бурденюка. Российские банки замораживают средства включенных в перечень лиц и приостанавливают их обслуживание.

Ранее российские следственные органы дважды объявляли Кирилла Буданова в международный розыск. Следственный комитет РФ обвинил его в совершении 104 терактов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба президента Украины
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