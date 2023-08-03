Бросившего гранату в «Москва-Сити» мужчину задержали

О задержании злоумышленника заявили в ГУ МВД по Москве. Мужчина находится в отделении и дает показания.

По данным полиции, виновник инцидента угрожал водителю спорткара пистолетом. Водитель испугался и убежал, после чего злоумышленник бросил ученую гранату в автомобиль и скрылся.

В результате взрыва у машины выбиты стекла. Территорию возле башен «Москва-Сити» оцепили.

В ночь на 1 августа беспилотник врезался в башню «IQ-квартал» в «Москва-Сити», передает «Радиоточка НСН».

