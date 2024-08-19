Британский мультимиллионер пропал после крушения яхты в Италии

Сооснователь компании по разработке программных решений Autonomy, британский мультимиллионер Майк Линч пропал без вести после крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии. Об этом сообщила газета Telegraph.

Ранее итальянское издание Corriere della Sera написало о крушении парусного судна с туристами у побережья города Портичелло. На борту было 22 человека, в основном поданные Великобритании. Причиной крушения яхты стал смерч.