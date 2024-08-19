Британский мультимиллионер пропал после крушения яхты в Италии
Сооснователь компании по разработке программных решений Autonomy, британский мультимиллионер Майк Линч пропал без вести после крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии. Об этом сообщила газета Telegraph.
Ранее итальянское издание Corriere della Sera написало о крушении парусного судна с туристами у побережья города Портичелло. На борту было 22 человека, в основном поданные Великобритании. Причиной крушения яхты стал смерч.
Один из пассажиров погиб, поиски еще шестерых продолжаются. В числе спасенных находится супруга пропавшего бизнесмена Анджела Бакарес.
Майка Линча на родине «британским Биллом Гейтсом». Как сообщали британские СМИ, в 2011 году компания была продана американской Hewlett-Packard (HP) за 8,6 миллиардов фунтов стерлингов.
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