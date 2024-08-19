Умер телеведущий Фил Донахью
19 августа 202416:55
Американский телеведущий Фил Донахью умер 18 августа на 89-м году жизни. Об этом сообщает The Washington Post.
Отмечается, что семья объявила о смерти на шоу «Today» на канале NBC, где журналист когда-то был постоянным участником.
Родственники указали, что Донахью умер дома, отказавшись при этом назвать причину.
В СССР и России американский телеведущий стал известен после телемостов с США, а также благодаря совместной передаче с Владимиром Познером.
Ранее на 88 году жизни скончался известный французский актер Ален Делон, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru