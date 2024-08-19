Умер телеведущий Фил Донахью

Американский телеведущий Фил Донахью умер 18 августа на 89-м году жизни. Об этом сообщает The Washington Post.

По делу о смерти актера из «Друзей» Мэттью Перри проходят помощник и два врача

Отмечается, что семья объявила о смерти на шоу «Today» на канале NBC, где журналист когда-то был постоянным участником.

Родственники указали, что Донахью умер дома, отказавшись при этом назвать причину.

В СССР и России американский телеведущий стал известен после телемостов с США, а также благодаря совместной передаче с Владимиром Познером.

Ранее на 88 году жизни скончался известный французский актер Ален Делон, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Белинский Юрий
ТЕГИ:СмертьТелеведущийЖурналисты

Горячие новости

Все новости

партнеры