Британия подтвердила попытку внука Назарбаева покончить с собой

Скотленд-Ярд подтвердил информацию о том, что внук экс-президента Казахстана Айсултан Назарбаев пытался покончить с собой, сообщает РБК. В британской полиции уточнили, что происшествие случилось в квартире незнакомца в районе Ковент-Гарден.

Отмечается, что совершить суицид молодому человеку пытался помешать констебль. Айсултан Назарбаев оказал сопротивление и укусил правоохранителя. Как сообщает телеканал «360», дело о причинении телесных повреждений стражу порядка рассмотрит королевский суд лондонского района Саутуарк.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина пытался покончить с собой в Южном президентском парке («Эллипс») вблизи Белого дома. Полицейские оказали мужчине первую помощь и спасли от суицида.

