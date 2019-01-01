В мире

У Белого дома неизвестный пытался совершить суицид

29 мая22:51

Неизвестный мужчина пытался покончить с собой в Южном президентском парке («Эллипс») вблизи Белого дома, передает ТАСС.

Сотрудники Секретной службы и представители парковой полиции США оказали первую помощь мужчине.

Секретная служба США расследует проникновение постороннего в Белый дом

Парк «Эллипс» находится под охраной полиции и Секретной службы США.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: flickr/Matt Wade
ТЕГИ:Белый Дом