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Парк «Эллипс» находится под охраной полиции и Секретной службы США.
У Белого дома неизвестный пытался совершить суицид
29 мая22:51
Неизвестный мужчина пытался покончить с собой в Южном президентском парке («Эллипс») вблизи Белого дома, передает ТАСС.
Сотрудники Секретной службы и представители парковой полиции США оказали первую помощь мужчине.
Парк «Эллипс» находится под охраной полиции и Секретной службы США.
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ФОТО: flickr/Matt Wade
ТЕГИ:Белый Дом