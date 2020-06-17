Брат погибшего Сергея Захарова готов принять компенсацию от Ефремова

Пашаев заявил, что сам разговаривал с братом Сергея. Он отметил, что брат готов принять финансовую поддержку от артиста, если «разрешит адвокат семьи Александр Добровинский».

Отметим, что Добровинский ранее заявлял, что семья погибшего в устроенном Ефремовым ДТП мужчины отказывается принимать извинения и деньги.

Дорожная авария произошла вечером 8 июня. Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади Москвы, врезавшись в фургон. В результате после госпитализации погиб водитель фургона Сергей Захаров. Тесты выявили у Ефремова в крови алкоголь и наркотики.

