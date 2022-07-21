«Боюсь клопов и Соловьева»: В Екатеринбурге арестовали девушку за тверк у Ельцин Центра
Блогер Яна Кэт, станцевавшая тверк рядом с Ельцин Центром в Екатеринбурге, арестована на трое суток, сообщает «Коммерсантъ».
При этом в управлении МВД по Свердловской области пообещали пресекать подобные шоу, рекомендовав «ловцам покемонов, любителям демонстрировать интимные принадлежности на фоне храмов и прочим танцорам» больше этого не делать.
По данным СМИ, Яна Кэт станцевала тверк дважды - 18 июля на Вайнера, а 20 июля у Ельцин Центра, после чего опубликовала видео перформанса в соцсетях.
При этом 21-летняя студентка призналась URA.RU, что боится телеведущего Владимира Соловьева, негативно относящегося к Екатеринбургу.
«Может дойти до Соловьева, который против Ельцин Центра и прочего ***. Вот тогда мне ***, - сказала она.
Кроме того, блогер рассказала в Telegram, что просидела сутки в камере и это было страшно.
«Просто четыре стены и клопы, которые ползают по тебе. Я никому не желаю оказаться в таком месте. Это страшно. Пожалуйста, не нарушайте ничего», - пожаловалась Яна Кэт.
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