«Боюсь клопов и Соловьева»: В Екатеринбурге арестовали девушку за тверк у Ельцин Центра

По данным СМИ, Яна Кэт станцевала тверк дважды - 18 июля на Вайнера, а 20 июля у Ельцин Центра, после чего опубликовала видео перформанса в соцсетях.

При этом 21-летняя студентка призналась URA.RU, что боится телеведущего Владимира Соловьева, негативно относящегося к Екатеринбургу.

«Может дойти до Соловьева, который против Ельцин Центра и прочего ***. Вот тогда мне ***, - сказала она.

Кроме того, блогер рассказала в Telegram, что просидела сутки в камере и это было страшно.

«Просто четыре стены и клопы, которые ползают по тебе. Я никому не желаю оказаться в таком месте. Это страшно. Пожалуйста, не нарушайте ничего», - пожаловалась Яна Кэт.

