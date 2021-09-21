Борт МЧС с пострадавшими при стрельбе в Перми приземлился во Внуково

Самолет Ил-76 МЧС с пострадавшими в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете приземлился в столичном аэропорту Внуково. Спецборт доставил на лечение в Москву семерых пострадавших, пишет ТАСС. Источник отмечает, что все они находятся в тяжелом состоянии.

Во время перелёта пострадавшие находились под наблюдением специалистов отряда «Центроспас» МЧС и Федерального центра медицины катастроф. Отмечается, что из столичной авиагавани люди, получившие ранения, будут доставлены в ведущие федеральные центры Минздрава РФ.