Борт МЧС с пострадавшими при стрельбе в Перми приземлился во Внуково

Самолет Ил-76 МЧС с пострадавшими в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете приземлился в столичном аэропорту Внуково. Спецборт доставил на лечение в Москву семерых пострадавших, пишет ТАСС. Источник отмечает, что все они находятся в тяжелом состоянии.

Во время перелёта пострадавшие находились под наблюдением специалистов отряда «Центроспас» МЧС и Федерального центра медицины катастроф. Отмечается, что из столичной авиагавани люди, получившие ранения, будут доставлены в ведущие федеральные центры Минздрава РФ.

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А ранее сообщалось, что студента, который устроил стрельбу в университете в Перми, ждёт комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах. Там отметили, что она проводится для того, чтобы определить, был ли он вменяем на момент совершения преступления и отвечал ли за свои действия.

Известно, что с молодой человек, открывший огонь в учебном заведении, находится в больнице в тяжёлом состоянии, пишет RT.

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ФОТО: Пресс-служба МЧС
ТЕГИ:СтрельбаПострадавшиеСамолетМЧСПермь
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