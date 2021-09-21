Борт МЧС с пострадавшими при стрельбе в Перми приземлился во Внуково
Самолет Ил-76 МЧС с пострадавшими в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете приземлился в столичном аэропорту Внуково. Спецборт доставил на лечение в Москву семерых пострадавших, пишет ТАСС. Источник отмечает, что все они находятся в тяжелом состоянии.
Во время перелёта пострадавшие находились под наблюдением специалистов отряда «Центроспас» МЧС и Федерального центра медицины катастроф. Отмечается, что из столичной авиагавани люди, получившие ранения, будут доставлены в ведущие федеральные центры Минздрава РФ.
А ранее сообщалось, что студента, который устроил стрельбу в университете в Перми, ждёт комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах. Там отметили, что она проводится для того, чтобы определить, был ли он вменяем на момент совершения преступления и отвечал ли за свои действия.
Известно, что с молодой человек, открывший огонь в учебном заведении, находится в больнице в тяжёлом состоянии, пишет RT.
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