Борт МЧС готов к эвакуации в Москву раненых при стрельбе в школе Ижевска

Борт МЧС готов к эвакуации в Москву пациентов, пострадавших накануне при стрельбе в школе в Ижевске. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, в столицу на лечение доставят 15 раненых, в том числе 13 детей, передает ТАСС.

Министр ранее сегодня сообщил, что трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Число погибших при стрельбе в Ижевске выросло до 17

Утром в понедельник 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске. Позднее мужчина покончил с собой. Жертвами нападавшего стали 17 человек - 11 детей и шестеро взрослых. Пострадали 24 человека, среди них 22 ребенка.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Власти Удмуртии объявили трехдневный траур по жертвам стрельбы.

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ФОТО: пресс-служба МЧС
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