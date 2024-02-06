Бориса Акунина объявили в международный розыск

Писателя Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, признан иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов) объявили в международный розыск и заочно арестовали на два месяца. Такое решение принял Басманный суд Москвы, причина - публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, а также распространение фейков о ВС РФ.

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Срок будет исчисляться с момента, когда Акунин будет передан российским правоохранительным органам.

Неделей ранее Александринский театр отказал Акунину в авторских правах на пьесу «1881», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Борис АкунинРозыск

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