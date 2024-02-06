Бориса Акунина объявили в международный розыск
Писателя Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, признан иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов) объявили в международный розыск и заочно арестовали на два месяца. Такое решение принял Басманный суд Москвы, причина - публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, а также распространение фейков о ВС РФ.
Срок будет исчисляться с момента, когда Акунин будет передан российским правоохранительным органам.
Неделей ранее Александринский театр отказал Акунину в авторских правах на пьесу «1881», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru