Театр ЛДМ «Новая сцена» переписал либретто мюзикла по книге Акунина
Петербургский театр ЛДМ «Новая сцена» решил переписать либретто мюзикла по книге Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили) (признан иноагентом в России, внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом пишет РБК.
Речь идет о постановке по книге Акунина «Алмазная колесница». Сам писатель утверждал, что спектакль переименовали в «Марко Поло. Белый лотос».
Музыкальный руководитель театра Антон Танонов отметил, что либретто решили переписать до скандала с Акуниным. При этом сам писатель изначально относился к постановке как «абсолютно другому произведению» и отказался над ней работать.
Министерство внутренних дел России 26 января объявило Акунина в розыск. С декабря прошлого года он проходит по уголовному делу о фейках и публичном оправдании терроризма, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru