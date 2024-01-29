Театр ЛДМ «Новая сцена» переписал либретто мюзикла по книге Акунина

Речь идет о постановке по книге Акунина «Алмазная колесница». Сам писатель утверждал, что спектакль переименовали в «Марко Поло. Белый лотос».

Музыкальный руководитель театра Антон Танонов отметил, что либретто решили переписать до скандала с Акуниным. При этом сам писатель изначально относился к постановке как «абсолютно другому произведению» и отказался над ней работать.

Министерство внутренних дел России 26 января объявило Акунина в розыск. С декабря прошлого года он проходит по уголовному делу о фейках и публичном оправдании терроризма, напоминает «Радиоточка НСН».

