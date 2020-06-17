Большое удовольствие или протест. Врач о сексе в Яме

«Если для людей главное – эксгибиционизм, то есть показать свое тело или какие они смелые, то это приносит большое удовольствие. С точки зрения науки, это эксгибиционизм, который предполагает демонстрацию тела или сексуальных действий. Но в наших условиях он принимает форму социального или личностного протеста. Правда, может, они были в состоянии такого опьянения, что плохо отдавали отчет, где находятся. Тогда это вообще не девиация. Если же это повторяется, то это сексуальное отклонение. Если они возбуждаются от самого факта, что на них смотрят. Тогда бы их стоило поставить под наблюдение», - сказал эксперт.

Напомним, 14 июня в соцсетях появились видеоролики, на которых молодая пара занимается сексом в Яме. Их окружают ровесники, которые снимают происходящее на телефоны.

