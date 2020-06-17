Большое удовольствие или протест. Врач о сексе в Яме

Врач-сексолог в эфире НСН рассказал, как можно трактовать прилюдный секс в центре Москвы.



Басманный суд Москвы отправил под арест двух молодых людей, занявшихся сексом на Хохловской площади в центре столицы, которую называют Ямой. Как передает «Лента.ру», парню назначили 10 суток, девушке - трое.

Врач-сексолог Александр Полеев в эфире НСН рассказал, как можно трактовать прилюдный секс в центре Москвы.

Прилюдно занявшихся сексом в центре Москвы россиян арестовали

«Если для людей главное – эксгибиционизм, то есть показать свое тело или какие они смелые, то это приносит большое удовольствие. С точки зрения науки, это эксгибиционизм, который предполагает демонстрацию тела или сексуальных действий. Но в наших условиях он принимает форму социального или личностного протеста. Правда, может, они были в состоянии такого опьянения, что плохо отдавали отчет, где находятся. Тогда это вообще не девиация. Если же это повторяется, то это сексуальное отклонение. Если они возбуждаются от самого факта, что на них смотрят. Тогда бы их стоило поставить под наблюдение», - сказал эксперт.

Напомним, 14 июня в соцсетях появились видеоролики, на которых молодая пара занимается сексом в Яме. Их окружают ровесники, которые снимают происходящее на телефоны.

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