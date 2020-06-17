Прилюдно занявшихся сексом в центре Москвы россиян арестовали

Басманный суд Москвы арестовал пару россиян, которые публично занялись сексом на Хохловской площади в центре российской столицы.



Как сообщает телеканал РЕН ТВ, 23-летний мужчина получил десять суток ареста, его половая партнерша — трое суток. Ранее в отношении молодых людей были административные протоколы о мелком хулиганстве.



Ранее в соцсетях появились видеозаписи, на которой молодые люди предаются плотских утехам на глазах у многочисленных свидетелей.



Все это действие происходило на на Хохловской площади, которую в народе прозвали «ямой» - здесь любит собираться молодежь для распития алкоголя. К слову, оба участника секс-перформанса заявили, что в тот момент были пьяны.

