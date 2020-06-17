Прилюдно занявшихся сексом в центре Москвы россиян арестовали
Басманный суд Москвы арестовал пару россиян, которые публично занялись сексом на Хохловской площади в центре российской столицы.
Как сообщает телеканал РЕН ТВ, 23-летний мужчина получил десять суток ареста, его половая партнерша — трое суток. Ранее в отношении молодых людей были административные протоколы о мелком хулиганстве.
Ранее в соцсетях появились видеозаписи, на которой молодые люди предаются плотских утехам на глазах у многочисленных свидетелей.
Все это действие происходило на на Хохловской площади, которую в народе прозвали «ямой» - здесь любит собираться молодежь для распития алкоголя. К слову, оба участника секс-перформанса заявили, что в тот момент были пьяны.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
553 тыс.+7 843 / сут.
Умерли
7 478+194 / сут.
Выздоровели
304 тыс.+10 036 / сут.
- В погоне за «вирусным рублем» страховщики ставят на телемедицину
- Оператор «Северного потока-2» обжаловал решение регулятора Германии
- В резиденции Путина и в Кремле установили дезинфекционные туннели
- Прилюдно занявшихся сексом в центре Москвы россиян арестовали
- В Кремле отмахнулись от идеи сократить новогодние каникулы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru