В Казахстане на трассе к границе с Россией произошло массовое ДТП

На трассе в Акмолинской области Казахстана произошло ДТП с участием порядка 40 автомобилей, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

В Таиланде почти 30 российских туристов пострадали в ДТП с автобусом

Причиной массовой аварии стали плохие погодные условия - в регионе сейчас бушует метель. На месте ЧП работают полиция и службы ЧС. О жертвах и пострадавших пока что неизвестно.

Полиция Казахстана сообщила, что сложная ситуация из-за погоды также сложилась на автотрассе республиканского значения Алматы — Екатеринбург, которая ежедневно принимает более 10 тысяч транспортных средств.

Ранее рейсовый автобус опрокинулся в Тюменской области на дороге Тюмень-Салаирка-граница Свердловской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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