В Казахстане на трассе к границе с Россией произошло массовое ДТП

Причиной массовой аварии стали плохие погодные условия - в регионе сейчас бушует метель. На месте ЧП работают полиция и службы ЧС. О жертвах и пострадавших пока что неизвестно.

Полиция Казахстана сообщила, что сложная ситуация из-за погоды также сложилась на автотрассе республиканского значения Алматы — Екатеринбург, которая ежедневно принимает более 10 тысяч транспортных средств.

Ранее рейсовый автобус опрокинулся в Тюменской области на дороге Тюмень-Салаирка-граница Свердловской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

