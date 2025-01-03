В Казахстане на трассе к границе с Россией произошло массовое ДТП
На трассе в Акмолинской области Казахстана произошло ДТП с участием порядка 40 автомобилей, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
Причиной массовой аварии стали плохие погодные условия - в регионе сейчас бушует метель. На месте ЧП работают полиция и службы ЧС. О жертвах и пострадавших пока что неизвестно.
Полиция Казахстана сообщила, что сложная ситуация из-за погоды также сложилась на автотрассе республиканского значения Алматы — Екатеринбург, которая ежедневно принимает более 10 тысяч транспортных средств.
Ранее рейсовый автобус опрокинулся в Тюменской области на дороге Тюмень-Салаирка-граница Свердловской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru