СМИ: В Испании найден мертвым летчик, угнавший российский военный вертолет

Испанская полиция обнаружила мёртвым, предположительно, Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал на Украину российский военный вертолёт, сообщают местные СМИ.

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По данным газеты ABC, которая ссылается на неофициальную информацию, тело 33-летнего мужчины с несколькими пулевыми ранениями было найдено на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте.

Как отмечает Eureka news, у Кузьминова были проблемы с алкоголем и наркотиками, а его соседи неоднократно жаловались в полицию на его неадекватное поведение.

После сообщений от испанских СМИ, Telegram-канал «Осторожно, новости» обратил внимание на несовпадение возраста погибшего. В частности, газета ABC написала, что убитому в Испании мужчине было 33 года, тогда как Кузьминову только 28 лет.

Ранее бойцы спецназа Главного разведывательного управления заявили, что Кузьминов «не доживёт до суда», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
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