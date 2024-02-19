СМИ: В Испании найден мертвым летчик, угнавший российский военный вертолет

По данным газеты ABC, которая ссылается на неофициальную информацию, тело 33-летнего мужчины с несколькими пулевыми ранениями было найдено на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте.

Как отмечает Eureka news, у Кузьминова были проблемы с алкоголем и наркотиками, а его соседи неоднократно жаловались в полицию на его неадекватное поведение.

После сообщений от испанских СМИ, Telegram-канал «Осторожно, новости» обратил внимание на несовпадение возраста погибшего. В частности, газета ABC написала, что убитому в Испании мужчине было 33 года, тогда как Кузьминову только 28 лет.

Ранее бойцы спецназа Главного разведывательного управления заявили, что Кузьминов «не доживёт до суда», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

