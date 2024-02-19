СМИ: В Испании найден мертвым летчик, угнавший российский военный вертолет
Испанская полиция обнаружила мёртвым, предположительно, Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал на Украину российский военный вертолёт, сообщают местные СМИ.
По данным газеты ABC, которая ссылается на неофициальную информацию, тело 33-летнего мужчины с несколькими пулевыми ранениями было найдено на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте.
Как отмечает Eureka news, у Кузьминова были проблемы с алкоголем и наркотиками, а его соседи неоднократно жаловались в полицию на его неадекватное поведение.
После сообщений от испанских СМИ, Telegram-канал «Осторожно, новости» обратил внимание на несовпадение возраста погибшего. В частности, газета ABC написала, что убитому в Испании мужчине было 33 года, тогда как Кузьминову только 28 лет.
Ранее бойцы спецназа Главного разведывательного управления заявили, что Кузьминов «не доживёт до суда», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев передал военному комиссариату Чечни машины «Нива»
- Замминистра обороны вручила награды находящимся в госпитале участникам СВО
- Зюганов провел встречу с делегацией ЮАР
- Отбывший срок во Франции российский фанат прибудет в Москву
- СМИ: В Испании найден мертвым летчик, угнавший российский военный вертолет
- Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе
- Сбербанк уменьшил плату за выдачу льготной ипотеки для ряда застройщиков
- Дума рассмотрит проект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов 20 февраля
- Жителя Санкт-Петербурга арестовали за оскорбительные надписи об СВО
- Глава шведской военной разведки назвал Россию главной угрозой стране
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru