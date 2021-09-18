Дамаск остался без электричества из-за диверсии на газопроводе

Жители сирийского Дамаска остались без электричества из-за атаки на газовую тепловую электростанцию Дейр-Али. Об этом сообщил министр электроэнергетики Сирии Гассан аз-Замиль.

«Станция вышла из строя из-за падения давления газа в результате атаки на газопровод, что привело к общему отключению электрической сети», — приводит слова министра агентство SANA.

Аз-Замиль добавил, что ведомство рассчитывает устранить неполадки в течение часа. Затем электроснабжение последовательно вернут во все сирийские провинции.

