Дамаск остался без электричества из-за диверсии на газопроводе
Жители сирийского Дамаска остались без электричества из-за атаки на газовую тепловую электростанцию Дейр-Али. Об этом сообщил министр электроэнергетики Сирии Гассан аз-Замиль.
«Станция вышла из строя из-за падения давления газа в результате атаки на газопровод, что привело к общему отключению электрической сети», — приводит слова министра агентство SANA.
Аз-Замиль добавил, что ведомство рассчитывает устранить неполадки в течение часа. Затем электроснабжение последовательно вернут во все сирийские провинции.
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