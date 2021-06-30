Болельщик в майке сборной России подвергся нападению украинских фанатов
Telegram-канал Baza опубликовал видео нападения украинских футбольных фанатов на болельщика в майке сборной России.
Сообщается, что инцидент произошёл в Глазго на матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 между командами Швеции и Украины. В результате потасовки украинские фаны порвали болельщику майку сборной России. Отметим, что один из поклонников сборной Украины вступился за мужчину, после чего накинул на него жёлто-голубой флаг.
Ранее сборная Украины со счётом 2:1 переиграла национальную команду Швеции в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщает RT. Подопечные Андрея Шевченко забили победный гол в дополнительное время.
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