Более тысячи человек погибли в результате землетрясения в Афганистане

«У нас более тысячи погибших и свыше 1500 раненых. Многие деревни были уничтожены», — заявил Хузайфа в беседе с РИА Новости.

Сильное землетрясение произошло на юго-востоке Афганистана в ночь на среду, напоминает RT. По данным Геологической службы США (USGS), его магнитуда составила 6,1. Эпицентр землетрясения находился в 44 км от города Хост. От подземных толчков пострадали провинции Пактика и Хост.

