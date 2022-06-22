Более тысячи человек погибли в результате землетрясения в Афганистане

Более тысячи человек стали жертвами мощного землетрясения в Афганистане. Об этом сообщил глава управления культуры и информации афганской провинции Пактика Амин Хузайфа.

Не менее 120 человек стали жертвами мощного землетрясения в Афганистане

«У нас более тысячи погибших и свыше 1500 раненых. Многие деревни были уничтожены», — заявил Хузайфа в беседе с РИА Новости.

Сильное землетрясение произошло на юго-востоке Афганистана в ночь на среду, напоминает RT. По данным Геологической службы США (USGS), его магнитуда составила 6,1. Эпицентр землетрясения находился в 44 км от города Хост. От подземных толчков пострадали провинции Пактика и Хост.

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ФОТО: pixabay.com
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