Более ста человек могли погибнуть при взрыве в Сьерра-Леоне
Более 100 человек могли стать жертвами столкновения бензовоза с грузовиком и последующего взрыва в Сьерра-Леоне. Об этом заявила мэр столицы республики Фритауна Ивонн Аки-Савьерр.
«Я опечалена известием о взрыве на Бай Бурех Роуд в [жилом квартале] Веллингтон после того, как грузовик с топливом столкнулся с другим грузовиком… По слухам, погибло более 100 человек», — написала Аки-Савьерр на своей странице в Facebook.
Мэр добавила, что размер материального ущерба от ЧП неизвестен, и выразила соболезнования близким погибших.
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