Более ста человек могли погибнуть при взрыве в Сьерра-Леоне

Более 100 человек могли стать жертвами столкновения бензовоза с грузовиком и последующего взрыва в Сьерра-Леоне. Об этом заявила мэр столицы республики Фритауна Ивонн Аки-Савьерр.

При наводнении в Индонезии погибли пять человек

«Я опечалена известием о взрыве на Бай Бурех Роуд в [жилом квартале] Веллингтон после того, как грузовик с топливом столкнулся с другим грузовиком… По слухам, погибло более 100 человек», — написала Аки-Савьерр на своей странице в Facebook.

Мэр добавила, что размер материального ущерба от ЧП неизвестен, и выразила соболезнования близким погибших.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ПогибшиеВзрывАфрика
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры