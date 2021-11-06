Более ста человек могли погибнуть при взрыве в Сьерра-Леоне

«Я опечалена известием о взрыве на Бай Бурех Роуд в [жилом квартале] Веллингтон после того, как грузовик с топливом столкнулся с другим грузовиком… По слухам, погибло более 100 человек», — написала Аки-Савьерр на своей странице в Facebook.

Мэр добавила, что размер материального ущерба от ЧП неизвестен, и выразила соболезнования близким погибших.

