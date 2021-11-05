При наводнении в Индонезии погибли пять человек

Пять человек стали жертвами наводнения в провинции Восточная Ява в Индонезии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание.

Наводнение началось в регионе 4 ноября. Как сообщили в ведомстве по ливкидации последствий стихийных бедствий, трое из пяти погибших пока не удалось идентифицировать.

Среди пропавших без вести числятся четыре человека. Ведется их поиск.



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ТЕГИ:НаводнениеИндонезия
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