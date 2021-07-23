Более сотни мирных жителей Афганистана погибли от рук неизвестных
Неизвестные убили более 100 мирных жителей в районе Спин-Болдак афганской провинции Кандагар, сообщил телеканал ToloNews.
Власти страны обвинили в преступлении членов группировки «Талибан» (запрещена в России), которые контролируют этот район. «Жестокие террористы по приказу своих боссов из Пенджаба устроили нападение на дома ни в чем не повинных афганцев в некоторых участках Спин-Болдака, разграбили дома и убили сотню невинных людей», — заявил представитель МВД Мирваис Станекзай.
В свою очередь талибы отрицают свою причастность к преступлению.
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