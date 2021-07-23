Более сотни мирных жителей Афганистана погибли от рук неизвестных

Власти страны обвинили в преступлении членов группировки «Талибан» (запрещена в России), которые контролируют этот район. «Жестокие террористы по приказу своих боссов из Пенджаба устроили нападение на дома ни в чем не повинных афганцев в некоторых участках Спин-Болдака, разграбили дома и убили сотню невинных людей», — заявил представитель МВД Мирваис Станекзай.

В свою очередь талибы отрицают свою причастность к преступлению.

