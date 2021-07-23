Более сотни мирных жителей Афганистана погибли от рук неизвестных

Неизвестные убили более 100 мирных жителей в районе Спин-Болдак афганской провинции Кандагар, сообщил телеканал ToloNews.

Талибы заявили, что контролируют 90% границы Афганистана

Власти страны обвинили в преступлении членов группировки «Талибан» (запрещена в России), которые контролируют этот район. «Жестокие террористы по приказу своих боссов из Пенджаба устроили нападение на дома ни в чем не повинных афганцев в некоторых участках Спин-Болдака, разграбили дома и убили сотню невинных людей», — заявил представитель МВД Мирваис Станекзай.

В свою очередь талибы отрицают свою причастность к преступлению.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ПогибшиеТалибанАфганистан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры