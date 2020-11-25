Более миллиарда долларов похитили из фонда помощи безработным в США
Мошенники похитили из фонда оказания помощи безработным в штате Калифорния (США) более миллиарда долларов, сообщает газета Politico.
По информации издания, к преступлению были «привлечены» десятки тысяч заключенных, содержащихся в тюрьмах штата, о чём заявили четыре окружных прокурора и один федеральный прокурор.
Прокурор округа Сакраменто Энн Шуберт рассказала газете, что с марта по август от имени заключённых, отбывающих наказание в местах заключения на территории штата, было подано 35 000 заявлений на получение помощи в связи с потерей работы в период пандемии. Не менее 20 000 из них были удовлетворены.
Шуберт назвала произошедшее «крупнейшим мошенничеством с деньгами налогоплательщиков в истории Калифорнии». При этом она отметила, что сейчас нужно думать не о похищенных деньгах, а о том, как «перекрыть кран», то есть перестать платить преступникам, которые находятся в тюрьме. Возбуждено несколько дел.
Прокурор округа Эль-Дорадо Верн Пирсон предположил, что часть похищенных денег, вероятно, уже вывезена из Калифорнии, а, возможно, и из страны, поэтому шансов вернуть их нет.
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