Более двух тонн незаконно добытого мяса краба изъяли в Сахалинской области
Более двух тонн незаконно добытого мяса краба на более чем 40 млн рублей изъято в Сахалинской области, сообщили в ЦОС ФСБ.
По данным ведомства, в населенном пункте Леонидово в нежилом строении двое местных жителей организовали переработку, фасовку и хранение незаконного добытого краба для дальнейшей реализации. Было обнаружено и изъято 1430 килограммов мяса краба в варено-мороженном виде, а также свыше 630 килограммов камчатского и синего краба без документов.
В отношении злоумышленников проводится разбирательство.
Ранее на Сахалине возбудили дело о незаконной добыче 18 тонн морского ежа, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Защиту от нефтеразлива ставят на Сахалине у севшего на мель китайского судна
- Более двух тонн незаконно добытого мяса краба изъяли в Сахалинской области
- Минимум три человека погибли из-за обилия снегопадов в Японии
- Пашинян посетит Францию и встретится с Макроном
- В Якутске иномарка сбила четырех человек на пешеходном переходе
- Роспотребнадзор не нашел нарушений в рыбной продукции из Черного моря
- Умер заслуженный врач РФ Борис Гиберт
- СК завел дело после ДТП с 15 пострадавшими в Приморье
- Экономист призвал держать наличными не более 10% сбережений
- Россиян предупредили о подорожании новых китайских авто в апреле на 10%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru