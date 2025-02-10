Более двух тонн незаконно добытого мяса краба изъяли в Сахалинской области

Более двух тонн незаконно добытого мяса краба на более чем 40 млн рублей изъято в Сахалинской области, сообщили в ЦОС ФСБ.

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По данным ведомства, в населенном пункте Леонидово в нежилом строении двое местных жителей организовали переработку, фасовку и хранение незаконного добытого краба для дальнейшей реализации. Было обнаружено и изъято 1430 килограммов мяса краба в варено-мороженном виде, а также свыше 630 килограммов камчатского и синего краба без документов.

В отношении злоумышленников проводится разбирательство.

Ранее на Сахалине возбудили дело о незаконной добыче 18 тонн морского ежа, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Лев Федосеев
ТЕГИ:РосрыболовствоРыбалкаСахалин

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