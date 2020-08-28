Более десятка зданий загорелось в Оренбургской области

Крупный пожар тушат в посёлке Колтубановский в Орнебургской области, где, по предварительной информации регионального управления МЧС, горят 12 построек. Площадь пожара составляет 250 квадратных метров.

К месту возгорания направили два пожарных поезда, готовится авиация, передаёт ТАСС.

В регионе бушует ещё несколько пожаров: сухая трава загорелась у населённого пункта Илек, несколько возгораний сухой травы отмечается в Оренбурге, где тушение осложняет сильный ветер.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарыОренбургская Область
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