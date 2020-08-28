Более десятка зданий загорелось в Оренбургской области
28 августа 202015:41
Крупный пожар тушат в посёлке Колтубановский в Орнебургской области, где, по предварительной информации регионального управления МЧС, горят 12 построек. Площадь пожара составляет 250 квадратных метров.
К месту возгорания направили два пожарных поезда, готовится авиация, передаёт ТАСС.
В регионе бушует ещё несколько пожаров: сухая трава загорелась у населённого пункта Илек, несколько возгораний сухой травы отмечается в Оренбурге, где тушение осложняет сильный ветер.
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28 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru