Более 650 человек тушат природные пожары в Амурской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

Отмечается, что на борьбу с ЧП брошены все силы личного состава региона. На места очагов отправлены десантники и парашютисты всех авиаотделений, а также более 200 добровольцев и арендаторов земель.