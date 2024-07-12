Более 650 человек тушат природные пожары в Амурской области
Более 650 человек тушат природные пожары в Амурской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
Отмечается, что на борьбу с ЧП брошены все силы личного состава региона. На места очагов отправлены десантники и парашютисты всех авиаотделений, а также более 200 добровольцев и арендаторов земель.
Пик лесных пожаров в РФ прогнозируется в ближайшие две-три недели, предупредил глава Минприроды Александр Козлов.
Текущий год, по расчетам специалистов, может войти в десятку самых теплых за последние 30 лет, объяснил он. Именно жарой осложняется обстановка в ряде регионов.
В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров, сообщили в МЧС 1 июля. ЧС регионального характера был введен в регионе 10 июня. На данный момент в регионе действуют 107 природных пожаров, которые затронули более 331 тысяч гектаров. Более 1,5 тысячи специалистов отправлены на места возгораний, также задействованы 100 единиц техники, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru