Более 600 журналистов скончались из-за коронавируса с начала пандемии
Неправительственная организация Press Emblem Campaign (ПЭК) заявила, что с марта 2020 года из-за заражения коронавирусом умерли 602 журналиста из 59 стран мира, сообщает пресс-служба организации.
По данным ПЭК, лидером в этом скорбном списке является Латинская Америка, где от коронавируса умерли 303 представителя СМИ. В Азии заразились COVID-19 и умерли 145 журналистов, в Европе - 94 человека, в Северной Америке - 32, в Африке - 28.
Самая высокая смертность зафиксирована в Перу, где с начала пандемии умерли 93 журналиста. Бразилия занимает второе место, а Индия третье - в этих странах от коронавируса умерли 55 и 53 сотрудника СМИ, соответственно. Далее идут Мексика (45), Эквадор (42), Бангладеш (41), Италия (37), США (31), Пакистан (22), Турция (17), Великобритания (13), Панама (11), Боливия (9).
В России, по информации ПЭК, после заражения COVID-19 умерли 8 работников прессы - столько же, сколько в Афганистане, Доминиканской Республике, Нигерии.
В организации отметили, что СМИ играют важную роль в борьбе с коронавирусом, поскольку информируют о его распространении. При этом в ПЭК добавили, что истинное число жертв COVID-19 среди журналистов «безусловно выше», так как в некоторых страны просто нет отдельной статистики смертности по данной профессии.
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